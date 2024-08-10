Происшествия

Пенсионера обманул «медработник» в Бежаницах

Очередной случай блокировки личного кабинета на сайте по предоставлению государственных услуг зарегистрирован в Отделе полиции по Новоржевскому округу МВД России «Бежаницкий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Жертвой злоумышленника стал 64-летний пенсионер. Неустановленное лицо позвонило ему на мобильный телефон и представилось медработником. Собеседник под предлогом записи на прием к врачу выяснил личные данные потерпевшего, а для подтверждения записи попросил назвать код из поступившей смс.

После диалога аккаунт мужчины на сайте Госуслуг оказался взломанным. Звонившему удалось осуществить неправомерный доступ к компьютерной информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ. Расследование продолжается.