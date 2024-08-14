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Двоих военных в Пскове отправят в тюрьму за уклонение от службы по контракту

Приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, обвиняемого в двух преступлениях - самовольном оставлении части без уважительных причин - вынес Псковский гарнизонный военный суд. Обвиняемому назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском гарнизонном военном суде.

Суд установил, что с целью временно уклониться от прохождения военной службы по контракту в период мобилизации 7 апреля 2023 года мужчина без уважительных причин не прибыл к установленному регламентом служебному времени в войсковую часть, расположенную в Пскове. До 23 августа 2023 года он проводил время по своему усмотрению в Псковской области, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Его обнаружили сотрудники УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы военно-служебных отношений было прекращено.

Позднее военнослужащий ещё раз не прибыл на службу по своему усмотрению. 4 сентября 2023 года он не прибыл на службу в войсковую часть Санкт-Петербурга к установленному времени. Два месяца он проводил время в Санкт-Петербурге и в Пскове. 4 ноября 2023 года он явился в военную комендатуру (гарнизона первого разряда в Пскове) и заявил о себе как о военнослужащем, незаконно отсутствующем на службе.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и раскаялся в содеянном.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении указанных преступлений и в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Помимо этого, Псковский гарнизонный военный суд вынес аналогичный приговор в отношении другого военнослужащего за уклонение от прохождения воинской службы по контракту в период мобилизации. Мужчине, в соответствии также с частью 3 статьи 69 УК РФ, назначали наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор с силу пока не вступил.