Происшествия

Судимый пскович отправится в тюрьму на 3,5 года за хранение наркотиков в большом размере

Ранее судимый мужчина осужден в Пскове за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Фото: Псковская транспортная прокуратура

Судья Псковского городского суда постановил приговор по уголовному делу в отношении жителя Пскова. Он признан виновным

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

С учетом представленных доказательств суд установил, что мужчина незаконно приобрел в интернете наркотическое средство массой 0,49 г с целью личного употребления. Он его забрал в лесополосе в районе города Пскова. Наркотики мужчина хранил до момента задержания сотрудниками Псковского линейного отдела полиции на транспорте при переходе через железнодорожные пути.

Суд признал его виновным и с учетом совокупности смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.