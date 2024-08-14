Происшествия

Пскович хотел увеличить лимит кредитной карты и лишился денег

Пскович лишился денег после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился местный житель, который рассказал, что ему на мобильный телефон поступил звонок. Звонивший представился банковским сотрудником и предложил увеличить лимит кредитной карты потерпевшего. Пскович поддался на уловку злоумышленника и предоставил ему свои персональные данные и коды из смс-сообщений. В итоге общения с его банковского счета было похищено более 140 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. Расследование продолжается.