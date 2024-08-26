Происшествия

Житель Палкинского района убил жену и забетонировал труп в канализации

Уголовное дело возбудили в Палкинском районе в отношении 60-летнего местного жителя по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Фото: архив ПЛН

В ходе ссоры 24 августа 60-летний мужчина несколько раз ударил жену головой о печь. От полученных травм женщина скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина положил труп в канализационный септик, засыпал песком и забетонировал.

Спустя двое суток, 26 августа, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. Однако в ходе доследственной проверки он дал явку с повинной и рассказал о содеянном. Подозреваемый задержан. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.