Происшествия

68 000 рублей украл пскович из строительного вагончика

Первым заместителем прокурора города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, укравшего 68 000 рублей из строительного вагончика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В декабре 2023 года обвиняемый, проходя мимо продуктового магазина, увидел строительный вагончик. Заметив, что людей возле вагончика не было, мужчина подошел к вагончику, открыл дверь и зашел в помещение, где на столе увидел сумку, из которой торчали денежные средства. Он их взял и положил в карман своей куртки. Далее на вешалке обвиняемый увидел джинсы, где в кармане нащупал деньги, которые также спрятал в карман куртки. После чего вышел из строительного вагончика и поехал домой.

Всего было украдено 68 000 рублей, их мужчина потратил на свои нужды.