Происшествия

Пенсионера в зеленых сандалиях ищут в Великих Луках

77-летний Александр Виноградов пропал в Великих Луках. 18 июля в пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 сантиметров, короткие седые волосы, телосложение худощавое. Был одет в черную куртку, клетчатую рубашку, черные штаны и зеленые сандалии.

В поисковом отряде отмечают, что у мужчины может быть нарушена память.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефону: 8(911)353-84-97, 8(800)700-54-52 или 112.