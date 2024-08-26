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Пенсионера в зеленых сандалиях ищут в Великих Луках

28.08.2024 21:10|ПсковКомментариев: 0

77-летний Александр Виноградов пропал в Великих Луках. 18 июля в пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении.  Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 сантиметров, короткие седые волосы, телосложение худощавое. Был одет в черную куртку, клетчатую рубашку, черные штаны и зеленые сандалии. 

В поисковом отряде отмечают, что у мужчины может быть нарушена память.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефону: 8(911)353-84-97, 8(800)700-54-52 или 112.

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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