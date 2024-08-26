Происшествия

Укушенной собакой псковичке хозяева животного выплатят 40 000 рублей

Жительнице города Пскова, которая подверглась укусу собаки, выплатят компенсацию морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото: архив ПЛН

Установлено, что женщина, двигаясь по улице Яна Фабрициуса в городе Пскове, подверглась нападению собаки. Прокуратура города в интересах пострадавшей в Псковский городской суд направила исковое заявление о компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. С владельцев домашнего животного взыщут компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей.