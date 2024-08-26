Происшествия

Взлом аккаунта на «Госуслугах» вместо нового счетчика получила плюссянка

Жительница Плюсского района Псковской области впустила на свой аккаунт в «Госуслугах» мошенников, обещавших поменять в ее жилье счетчик электроэнергии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 29 августа в Пункт полиции по Плюсскому району обратилась местная жительница 1949 года рождения. Она сообщила о взломе персональной страницы на портале государственных услуг.

Установлено, что женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником энергетической компании и предложил ей заменить устаревший счетчик электроэнергии. Доверчивая плюссянка в разговоре сообщила звонившему все необходимые для входа на сайт данные, после чего ее аккаунт был взломан.

По данному факту проводится проверка.