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Судебные приставы Псковской области взыскали алименты в размере 950 тысяч рублей

Сотрудники УФССП России по Псковской приставы Псковской области взыскали алименты в размере 950 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Житель города Пскова не платил алименты на содержание своей дочери, и в результате образовалась задолженность в размере более 950 тысяч рублей.

Чтобы побудить мужчину к выплате алиментов судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на заработную плату и иные доходы должника, а также ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Также, судебный пристав-исполнитель предупредил, что в случае не оплаты задолженности мужчину будут привлекать к административной и уголовной ответственности.

«Осознав всю серьезность последствий, должник погасил долг в полном объеме», - сказали приставы.