Происшествия

Двое псковичей выловили сетями почти 300 рыб и получили условный срок

К условному лишению свободы осуждены двое мужчин, осуществившие незаконный лов рыбы деревне Малая Гоголевка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

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Прокуратура Псковского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего и 35-летнего жителей города Пскова по обвинению в незаконной добыче рыбы.

В ходе судебного разбирательства установлено, что вечером 20 апреля мужчины на надувной лодке вышли в акваторию реки Великой в деревне Малая Гоголевка, где с помощью сети осуществили незаконный вылов 292 рыб (уклейка).

Водным биологическим ресурсам причинен ущерб на общую сумму 29 200 рублей. Суд назначил каждому из виновных наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.