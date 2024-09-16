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Попытку сотрудничества жительницы Дновского района с украинской разведкой пресекло ФСБ

Попытку сотрудничества жительницы Дновского района с органами украинской разведки пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В 2023 году гражданка инициативно связалась с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, настоящей целью которого является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов, сбор информации военного характера, склонение военнослужащих к переходу на строну ВСУ.

Установлено, что женщина планировала оказать финансовую поддержку ВСУ и иной организации, признанной в России террористической, т. е. планировала совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК РФ (Государственная измена в форме оказания финансовой помощи международной либо иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Однако фактический перевод денежных средств она не осуществила.

Управлением ФСБ России по Псковской области жительнице Дновского района объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьёй 275 УК РФ «Государственная измена».