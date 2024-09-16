Происшествия

Пропавшего 18 сентября подростка разыскивает полиция в Псковском районе

Несовершеннолетнего Даниила Васильева 2010 года рождения разыскивают в Пскове и Псковском районе. Об этом сообщили в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Утром 18 сентября ушел из дома без разрешения родителей в деревне Родина Псковского района. Мальчик проживает в доме на улице Владимирской. С 18 сентября его местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Даниила Васильева, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19. Контактный телефон: 593-300.

Напомним, мальчик пропадает уже не в первый раз.