Происшествия

Подросток в серой толстовке в очередной раз пропал в Псковском районе

14-летний Даниил Васильев 6 сентября ушёл из дома в деревне Родина Псковского района, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Предположительно, мальчик может находиться в торговых центрах. Ранее уже уходил из дома. Рост - 155 сантиметров, волосы светло-русые, короткая стрижка. Был одет в серую толстовку, синие джинсы и серые кроссовки.

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Всех, кому известно о местонахождении мальчика, просят обратиться в ОМВД России по Псковской области или по телефонам: 8 (8112) 676-851, 59-33-00 или 02.