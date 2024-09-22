Происшествия

Пскович украл мобильный телефон у ребенка

В суд в Пскове направили уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего кражу мобильного телефона, оставленного ребенком в магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В июле в вечернее время пскович находился в магазине самообслуживания, где покупал продукты. Оплатив товар, он направился к выходу из магазина. Проходя мимо покупательской стойки, он заметил мобильный телефон. Убедившись, что рядом с ним никого нет, пскович решил забрать мобильный телефон себе. Гаджет положил в пакет с продуктами, после чего вышел из магазина и направился домой.

Находясь дома, пскович достал телефон и понял, что гаджет заблокирован. Затем он извлек сим-карту, которую выкинул, а телефон хотел отнести в сервис, чтобы его разблокировали.

Спустя три дня на выходе из магазина к псковичу подошли сотрудники полиции, с которыми он проследовал в отдел, где признался в хищении телефона, а в последующем вернул его.

Указанный телефон принадлежал ребенку 2008 года рождения, который забыл его на покупательской стойке магазина, когда складывал купленный товар в пакет.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.