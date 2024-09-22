Происшествия

Кассира сетевого магазина в Псковском районе наказали за хищение 80 тысяч рублей

Ранее несудимую 36-летнюю жительницу города Пскова привлекли к уголовной ответственности за совершение кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В судебном заседании установлено, что в период с 29 февраля по 8 апреля злоумышленница, работая продавцом-кассиром в магазине «Пятерочка» в деревне Борисовичи Псковского района, систематически изымала денежные средства из кассы, похитив в общей сложности свыше 80 000 рублей.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание (полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и другие) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств назначил виновной наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.