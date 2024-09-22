Происшествия

В Петербурге в школьницу выстрелили на фудкорте

Петербургская полиция ищет молодого человека, который выстрелил в девочку из ракетницы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел 28 сентября на фудкорте на Комендантской площади, дом 1.

«В полицию Приморского района поступило сообщение о том, что <…> неизвестный молодой человек выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону 15-летней ученицы восьмого класса, после чего с места происшествия скрылся», — говорится в релизе.

Девочка обратилась в больницу с ожогом левого предплечья. Медики оказали ей помощь и отправили на амбулаторное лечение. Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.