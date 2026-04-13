Двухэтажный дом горел на улице Речной в порховском СНТ «Медик»

Двухэтажный жилой дом горел на улице Речной в СНТ «Медик» Порховского муниципального округа 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 03:21. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри дома. Привлекались семь специалистов МЧС России и три единицы техники.

В этот же день в 17:47 стало известно о возгорании в бесхозном строении на улице Дзержинского в Кунье. Горел мусор. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались три специалиста областной пожарной охраны и одна единица техники.

В 19:34 на улице Комсомольской в Пушкинских Горах в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Жилой дом спасен. На месте работали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.

