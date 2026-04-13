В Пскове будут судить мужчину за поджог «Мерседеса» и ещё трёх машин

В Пскове в суд направили уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Прокурор города Пскова утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд. По версии следствия, 46-летний мужчина, ранее не судимый, в апреле 2025 года из-за личной неприязни к потерпевшему решил сжечь его автомобиль. Для этого он привлёк знакомого, а тот нашёл исполнителей. Все они вступили в предварительный сговор.

Исполнители облили машину потерпевшего горюче-смазочным материалом и подожгли зажигалкой. В результате полностью сгорел автомобиль «Мерседес-Бенц» стоимостью более трёх миллионов рублей, а также три соседних машины. Общий ущерб превысил двенадцать миллионов рублей.

Теперь обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы — такое максимальное наказание предусматривает часть 2 статьи 167 УК РФ. Суд рассмотрит дело по существу.