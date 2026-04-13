В Великих Луках расследуют дело об избиении жены супругом до смерти

В Великих Луках задержан мужчина, подозреваемый в причинении смертельных травм своей супруге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир многоквартирного дома в городе Великие Луки Псковской области тела 43-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей, ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 3 апреля супруги находились в квартире по месту проживания, между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина избил женщину кулаками по голове и туловищу. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.