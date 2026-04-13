Жители Великих Лук и Острова перевели мошенникам более миллиона рублей

Ряд жителей Великих Лук и Острова поддался на уловки неизвестных аферистов и лишился в общей сложности более миллиона рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону, незнакомцы предложили жителям Псковской области перевести деньги на «безопасный счет».

По версии следствия, в эти апрельские дни нескольким горожанам звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банковской сферы и других организаций. И под предлогом якобы необходимости перевода сбережений на «безопасный счет» во избежание серьезных финансовых потерь завладели денежными средствами собеседников более чем на миллион рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.