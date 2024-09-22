Происшествия

Иностранца лишили свободы за распространение наркотиков в Пскове

Иностранный гражданин лишен свободы за распространение наркотиков на территории Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокураты.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

С учетом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры, участник организованной группы приговорен

к 5 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков.

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным по части 3 статьи 30, пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере).

В июне 2024 года мужчина, действуя в составе организованной группы, через сеть Интернет получил данные о месте нахождения оптовой партии наркотических средств для их реализации.

После он расфасовал 66,6 г наркотиков в 70 свертков и разместил часть на территории объектов железнодорожного транспорта в Пскове.

Отбывать наказание мужчина отправится в колонию строгого режима. В отношении других участников организованной группы расследование уголовного дела продолжается.