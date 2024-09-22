Происшествия

Участник драки в Великих Луках лишился свободы за разрыв печени ударом ноги

Великолукский городской суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в ночное время у магазина в городе Великие Луки между ранее незнакомыми молодыми людьми, рядом с которыми находился подсудимый (приятель одного из них), возник словесный конфликт, переросший в драку. Во время этой драки подсудимый ударил ногой в ребра одного из участника конфликта. Удар повлек за собой сквозной разрыв печени.

Подсудимый свою вину не признал. Однако суд пришел к выводу о его виновности на основании представленных государственным обвинителем доказательств.

С учетом тяжести преступления, отсутствия отягчающих обстоятельств и наличия смягчающего обстоятельства (положительная характеристика подсудимого), суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.