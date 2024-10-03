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Бывшего инспектора таможенного поста осудили за получение взятки в Псковской области

Островский городской суд признал бывшего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Псковской таможни виновной по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

В феврале за взятку от посредника в размере 100 тысяч рублей инспектор незаконно завершила таможенную операцию в отношении транспортного средства международной перевозки с прицепом.

С учетом мнения Псковского транспортного прокурора Сергея Моисеева, суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, штрафом в размере 400 тысяч рублей и лишением права на 3 года занимать определенные должности. Сумма взятки конфискована в доход государства.

Расследование уголовных дел в отношении посредника и взяткодателя – на контроле прокуратуры.