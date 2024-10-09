Происшествия

Житель Пыталовского округа порезал ножом своего знакомого и отправился за решетку

Житель Пыталовского муниципального округа 1979 года рождения лишен свободы за нанесение порезов знакомому ножом (пункт «в» часть 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.

В суде установлено, что подсудимый в декабре 2023 года, находясь по месту жительства, в ходе ссоры на почве ревности нанес своему знакомому 3 удара кухонным ножом в различные части тела, причинив ему легкий вред здоровью.

С учетом наличия у подсудимого непогашенных судимостей, рецидива преступления, его характеристик и образа жизни приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.