Происшествия

Мужчина со спущенными штанами демонстрировал гениталии островичам

Мужчину, демонстрировавшего свои гениталии прохожим, заметили в Острове, об этом местные жители рассказали в соцсетях. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области, по данному факту поступило заявление в полицию.

«Жители Острова-2 и окрестностей! Сейчас гоняли мужчину возле Дома офицеров, который показывал свои гениталии (и не только показывал!) проходящим мимо людям, особый интерес проявлял к женскому полу! В полицию сообщили. Мимо проходят дети в школу и на автобус. Будьте аккуратнее», - рассказали очевидцы в группе «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте».

По запросу Псковской Ленты Новостей в УМВД России по Псковской области подтвердили, что 23 октября в 7:30 поступило сообщение в дежурную часть ОМВД России по Островскому району о том, что у дома №2 на улице Тимура Апакидзе замечен мужчина со спущенными штанами.

На место выехал участковый уполномоченный, в зоне обслуживания которого находится этот адрес, но установить мужчину не удалось. По данному факту зарегистрирован материал проверки.