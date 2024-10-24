Происшествия

Часть похищенных у великолукских пенсионеров денег нашлась на счете жителя Магнитогорска

Супружеская пара пенсионеров в Великих Луках обратилась в полицию, сообщив о хищении 6 210 000 рублей мошенниками. В ходе расследования выяснилось, что 500 000 рублей были переведены на счет жителя Магнитогорска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Прокурор Великих Лук обратился в Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска Челябинской области с исковым заявлением о взыскании с владельца банковского счета неосновательного обогащения в размере 500 000 рублей.

Суд согласился с доводами прокурора города Великие Луки, поданное исковое заявление в полном объеме удовлетворено.