За девять месяцев в Псковской области выявили почти 570 коррупционных преступлений  

569 нарушений законодательства о противодействии коррупции выявили за 9 месяцев 2024 года в Псковской области. При этом нарушения закона, связанные с неисполнением обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, совершены 184 лицами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В анализируемом периоде 2024 года органы прокуратуры области по результатам проведения антикоррупционной экспертизы принятых нормативных правовых актов выявили 197 коррупциогенных факторов в 175 нормативных правовых актах, с целью устранения которых внесли 175 актов прокурорского реагирования.
В январе-сентябре 2024 года 149 лиц представили недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Из них 33 лица допустили нарушения, связанные с неотражением сведений о счетах, открытых в кредитных организациях. По выявленным фактам внесли 43 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 97 лиц.
В суды области направили 8 исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции, на общую сумму более 24 млн рублей, внесено 5 внесудебных мер на сумму 363 тысяч рублей.
Возбудили 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). К административной ответственности привлекли 2 юридических лица.
За исследуемый период на территории области зарегистрировали 63 преступных деяния рассматриваемой категории.
Ущерб, причиненный в результате совершения коррупционных преступлений по делам, оконченным производством и приостановленным, за анализируемый период составил свыше 11,7 млн рублей. Добровольно возмещено более 1,7 млн рублей, изъято имущества и денежных средств на сумму 1,2 млн рублей, наложен арест на имущество в порядке ст.115 УПК РФ на общую сумму 18,8 млн рублей.
В анализируемом периоде судами первой инстанции рассмотрели 16 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 16 лиц. Постановлено 14 обвинительных судебных решений в отношении 14 лиц.
К уголовной ответственности привлекли 4 должностных лица муниципальных учреждений, 1 должностное лицо образовательного учреждения, 1 сотрудник контролирующего органа, 1 сотрудник органа правоохраны, а также иные лица.