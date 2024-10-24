Происшествия

За девять месяцев в Псковской области выявили почти 570 коррупционных преступлений

569 нарушений законодательства о противодействии коррупции выявили за 9 месяцев 2024 года в Псковской области. При этом нарушения закона, связанные с неисполнением обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, совершены 184 лицами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

«С целью устранения выявленных нарушений закона принесено 197 протестов, в суды направлено 25 исковых заявлений, внесено 187 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 274 лица, уволено в связи с утратой доверия 4 лица, к административной ответственности привлечено 30 лиц, в следственные органы направлено 9 материалов в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых возбуждено 10 уголовных дел», - рассказали в прокуратуре.

В анализируемом периоде 2024 года органы прокуратуры области по результатам проведения антикоррупционной экспертизы принятых нормативных правовых актов выявили 197 коррупциогенных факторов в 175 нормативных правовых актах, с целью устранения которых внесли 175 актов прокурорского реагирования.

В январе-сентябре 2024 года 149 лиц представили недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Из них 33 лица допустили нарушения, связанные с неотражением сведений о счетах, открытых в кредитных организациях. По выявленным фактам внесли 43 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 97 лиц.

В суды области направили 8 исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции, на общую сумму более 24 млн рублей, внесено 5 внесудебных мер на сумму 363 тысяч рублей.

Возбудили 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). К административной ответственности привлекли 2 юридических лица.

За исследуемый период на территории области зарегистрировали 63 преступных деяния рассматриваемой категории.

«Структура преступлений, выявленных на территории области, свидетельствует в основном об их совершении в сферах распоряжения государственным и муниципальным имуществом (денежными средствами), а также при получении и даче незаконного денежного вознаграждения в сферах образования и реализации контрольных полномочий», - добавили в прокуратуре.

Ущерб, причиненный в результате совершения коррупционных преступлений по делам, оконченным производством и приостановленным, за анализируемый период составил свыше 11,7 млн рублей. Добровольно возмещено более 1,7 млн рублей, изъято имущества и денежных средств на сумму 1,2 млн рублей, наложен арест на имущество в порядке ст.115 УПК РФ на общую сумму 18,8 млн рублей.

В анализируемом периоде судами первой инстанции рассмотрели 16 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 16 лиц. Постановлено 14 обвинительных судебных решений в отношении 14 лиц.

К уголовной ответственности привлекли 4 должностных лица муниципальных учреждений, 1 должностное лицо образовательного учреждения, 1 сотрудник контролирующего органа, 1 сотрудник органа правоохраны, а также иные лица.