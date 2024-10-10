«Дневной дозор»: Власть и коррупция

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «власть и коррупция». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Коррупция в России цветет пышным цветом. Согласно судебной статистике, наиболее распространенным коррупционным преступлением остается получение взятки. Самый популярный размер - от 10 до 50 тысяч рублей. На втором месте оказались «услуги неимущественного характера», на третьем — взятки от 1 до 10 тысяч рублей. Прецеденты, в которых фигурируют более круглые суммы, встречаются реже.
Наиболее «сильные чувства» к деньгам испытывают представители органов власти и силовых структур. Берут и на федеральном, и на региональном, и на местном уровнях. Пожалуй, самое громкое дело последнего времени связано с экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Ранее его обвиняли в получении крупной взятки, а буквально на днях предъявили новое обвинение по двум эпизодам растраты в особо крупном размере.
В Псковской области в начале октября рассматривалось аж три коррупционных дела, связанных с сотрудниками органов власти и ведомств. Так, стартовал судебный процесс в отношении бывшего замглавы администрации Пскова Александра Грацкого. Его обвиняют в нескольких эпизодах получения взятки, в том числе в виде дорогого автомобиля. Экс-чиновник частично признал вину.
Бывшую сотрудницу Псковской таможни признали виновной в получении взятки в размере 100 тысяч рублей. В обмен на эти средства инспектор незаконно завершила таможенную операцию. От взяточничества суд «прописал» ей 3 года условно, штраф и лишение права на 3 года занимать определенные должности.
Ну и, наконец, Псковский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга Марины Окрушко. Выступая посредником, она передала своему коллеге - главному судебному приставу Псковской области - взятку в размере более 6 миллионов рублей, за что и была приговорена к 7 с половиной годам колонии.
Сообщений в новостных лентах на тему коррупции в последнее время так много, что невольно задумываешься об уровне этого явления по всей вертикали власти. Понятно, что в любой стране и любом обществе коррупция имеет место со времен зарождения товарно-денежных отношений. Победить ее невозможно - вопрос в объемах. Мы решили спросить представителей региональной политической, бизнес- и культурной элиты, насколько, по их мнению, сегодняшнее российское государство, система власти по всей вертикали поражена коррупционными явлениями. Можно ли с этим что-то сделать? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Для начала немного статистики. По данным прокуратуры Псковской области, число зарегистрированных на территории региона преступлений коррупционной направленности за год увеличилось с 40 до 54. Рост отмечается по фактам мошенничества, получению и даче взяток и мелким взяткам. Комментарий старшего помощника прокурора Псковской области Рахибы Сулеймановой.
Фото: прокуратура Псковской области
Когда есть денежный оборот, коррупция неизбежна. Победить ее невозможно, но надо стремиться доводить ее до «социально-психологически приемлемого уровня», отмечал председатель Общественного совета при региональном УМВД Джемал Малышев в недавнем интервью нашей радиостанции. А сегодня, в развитие темы, перечислил пути, по которым стоит двигаться, и объяснил, почему в последнее время вскрывается так много фактов коррупции.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
«Поэт и правдоруб» радио ПЛН FM, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин в нашей студии спел ни один десяток песен, тонко изобличающих те или иные явления в нашем государстве. По поводу коррупции он придерживается теории, которая ставит это явление в зависимость от количества чиновников. Источник коррупции — это чиновник. Соответственно, чем их меньше и чем меньше заадминистрировано государство, тем ниже уровень коррупции, полагает Николай Рассадин. Причем сокращение чиновничьего штата, по его мнению, не отразится на качестве работы власти.
Коррупция — это бич сегодняшнего дня, пугающий своими объемами. Просто диву даешься — столько у нас принято разных законов, направленных на борьбу с коррупцией, а где-то все равно появляются лазейки и непонятные схемы, рассуждает председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Зачастую чиновники не умеют правильно пользоваться баснословными суммами, выделяемыми регионам из федерального бюджета на социальные проекты, и это неумение дает нерадивым руководителям лазейку. Полностью искоренить коррупцию невозможно, отмечает Алексей Севастьянов, но искать пути решения надо. Но предложенный Николаем Рассадиным путь сокращения чиновничьего аппарата он считает заблуждением, особенно на фоне дефицита кадров, в том числе настоящих профессиональных чиновников.
Коррупция была и будет во все времена, и ошибочно думать, что ею поражена только Россия, отмечает кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. Это не только наша беда, а мировая. Как ее победить, непонятно, но уж точно не путем сокращения чиновничьего аппарата, полагает он, - коррупция берется не оттого, сколько чиновников, а оттого, какие бывают чиновники, подчеркнул Дмитрий Месхиев и назвал еще один очень большой пласт коррупционеров.
Тот факт, что средства массовой информации сейчас стали намного больше писать о коррупционных преступлениях в эшелонах власти, вовсе не говорит о том, что наша власть и силовые структуры больше пропитаны этим пагубным явлением, чем раньше, отмечает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Что же касается методов борьбы… Чтобы уменьшить коррупцию, нужна политическая воля, четкие, понятные законы. И самое главное — чтобы за совершение преступления следовало неотвратимое наказание. Комментарий Дмитрия Шахова.
Уж если кого-то и винить в создании непобедимой коррупционной махины, то само государство, убежден экс-начальник УВД по Псковской области, генерал-майор полиции Борис Говорун. А теперь оно с этим явлением борется. Хотя какая уж тут борьба, когда ситуация доведена до безвыходного положения, тупика…
«Это уже не борьба, это безвыходное положение, тупик. Кто его создал? Коррупция. Кто ее выписал в таких масштабах? Она была, конечно, и в советские времена. Я прожил 30 лет при советской власти. Везде было, но не в таких масштабах. А сейчас - чего только не коснулась, каждой сферы деятельности».
Победить коррупцию невозможно — можно только уменьшить ее проявления. С этим фактом согласились все наши сегодняшние эксперты. А вот мнения по поводу путей решения этой проблемы разделились. Одни затрудняются с ответом, другие предлагают сократить число чиновников (меньше чиновников — меньше преступлений), а третьи призывают включить политическую волю и строгость закона. Еще древнеримский поэт Гораций говорил, что «за преступлением следует наказание». Это единственный способ если не победить коррупцию, то хотя бы уменьшить ее проявления.
Татьяна Иванова