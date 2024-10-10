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Общество

«Дневной дозор»: Власть и коррупция

10.10.2024 14:58|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «власть и коррупция». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Коррупция в России цветет пышным цветом. Согласно судебной статистике, наиболее распространенным коррупционным преступлением остается получение взятки. Самый популярный размер - от 10 до 50 тысяч рублей. На втором месте оказались «услуги неимущественного характера», на третьем — взятки от 1 до 10 тысяч рублей. Прецеденты, в которых фигурируют более круглые суммы, встречаются реже.

Наиболее «сильные чувства» к деньгам испытывают представители органов власти и силовых структур. Берут и на федеральном, и на региональном, и на местном уровнях. Пожалуй, самое громкое дело последнего времени связано с экс-заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Ранее его обвиняли в получении крупной взятки, а буквально на днях предъявили новое обвинение по двум эпизодам растраты в особо крупном размере.

В Псковской области в начале октября рассматривалось аж три коррупционных дела, связанных с сотрудниками органов власти и ведомств. Так, стартовал судебный процесс в отношении бывшего замглавы администрации Пскова Александра Грацкого. Его обвиняют в нескольких эпизодах получения взятки, в том числе в виде дорогого автомобиля. Экс-чиновник частично признал вину.

Бывшую сотрудницу Псковской таможни признали виновной в получении взятки в размере 100 тысяч рублей. В обмен на эти средства инспектор незаконно завершила таможенную операцию. От взяточничества суд «прописал» ей 3 года условно, штраф и лишение права на 3 года занимать определенные должности.

Ну и, наконец, Псковский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга Марины Окрушко. Выступая посредником, она передала своему коллеге - главному судебному приставу Псковской области - взятку в размере более 6 миллионов рублей, за что и была приговорена к 7 с половиной годам колонии.

Сообщений в новостных лентах на тему коррупции в последнее время так много, что невольно задумываешься об уровне этого явления по всей вертикали власти. Понятно, что в любой стране и любом обществе коррупция имеет место со времен зарождения товарно-денежных отношений. Победить ее невозможно - вопрос в объемах. Мы решили спросить представителей региональной политической, бизнес- и культурной элиты, насколько, по их мнению, сегодняшнее российское государство, система власти по всей вертикали поражена коррупционными явлениями. Можно ли с этим что-то сделать? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Для начала немного статистики. По данным прокуратуры Псковской области, число зарегистрированных на территории региона преступлений коррупционной направленности за год увеличилось с 40 до 54. Рост отмечается по фактам мошенничества, получению и даче взяток и мелким взяткам. Комментарий старшего помощника прокурора Псковской области Рахибы Сулеймановой.

Фото: прокуратура Псковской области

«Приведу статистику за шесть месяцев этого года. За этот период на территории области зарегистрировано 54 коррупционных преступления. Из них 13 — мошенничество, присвоение и растрата – 8 фактов, 1 — коммерческий подкуп, 8 — получение взятки. Далее дача взятки — 14 фактов, посредничество во взяточничестве – 1 преступление, и 9 фактов мелкой взятки. Стоит отметить, что увеличение числа регистрируемой преступности произошло за счет выявленных фактов мошенничества и взяточничества. Ущерб, причинённый в результате совершения коррупционных преступлений по делам, оконченным производством и приостановленным за этот период, составил более 16 миллионов 400 тысяч рублей. Продолжается работа по выявлению нарушений в сфере противодействия коррупции, установлены факты неурегулирования конфликта интересов, неуведомления о склонении к совершению коррупционных нарушений, пользования иностранными финансовыми инструментами. Имеется практика увольнения чиновников в связи с утратой доверия посредством обращения в судебные инстанции».

Когда есть денежный оборот, коррупция неизбежна. Победить ее невозможно, но надо стремиться доводить ее до «социально-психологически приемлемого уровня», отмечал председатель Общественного совета при региональном УМВД Джемал Малышев в недавнем интервью нашей радиостанции. А сегодня, в развитие темы, перечислил пути, по которым стоит двигаться, и объяснил, почему в последнее время вскрывается так много фактов коррупции.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Коррупция - это продажа властных полномочий гражданину, который хочет сделать что-то быстрее или в обход. Лучше были бы прописаны все законы чётко и ясно, с ответственностью, со сроками и так далее. Второе: средства массовой информации должны остро реагировать на это, разоблачать. И третье: судебная система должна работать. А что касается обострения, я думаю, оно связано с тем, что проходит специальная военная операция, вот и сжимаются моральные вопросы. Более остро стала власть реагировать на эти все вещи. Видимо, с этим связано, потому что другого объяснения я не вижу».

«Поэт и правдоруб» радио ПЛН FM, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин в нашей студии спел ни один десяток песен, тонко изобличающих те или иные явления в нашем государстве. По поводу коррупции он придерживается теории, которая ставит это явление в зависимость от количества чиновников. Источник коррупции — это чиновник. Соответственно, чем их меньше и чем меньше заадминистрировано государство, тем ниже уровень коррупции, полагает Николай Рассадин. Причем сокращение чиновничьего штата, по его мнению, не отразится на качестве работы власти.

«Для того, чтобы, по крайней мере, снизить уровень коррупции, надо уменьшить количество чиновников, которые принимают те или иные решения в общественной жизни. Вы же прекрасно понимаете, что в современной России количество чиновников достигло просто безобразного количества. По некоторым оценкам, даже в Советском Союзе не было такого количества чиновников и не было так заадминистрирована общественная жизнь. Поэтому качество работы, я не думаю, что снизится. С моей точки зрения, большое количество чиновников в принципе не делают ничего для общества. Это искусственно созданные государственные институты, фонды, куча непонятных министерств, которые непонятно чем занимаются. Если будет на то политическая воля (понятно, что общество ничего не может с этим сделать, а вот политическая воля государства...), следует провести ревизию тех госорганов, которые фактически не приносят никакого результата в жизни общества, а просто являются некой нагрузкой на общество, которую общество содержит. В общем, нужна ревизия этих ненужных, непонятных чиновников. Я думаю, что если будет такая политическая воля, то стоит привести в соответствие с потребностями общества ряды чиновников, и ничего страшного не случится».

Коррупция — это бич сегодняшнего дня, пугающий своими объемами. Просто диву даешься — столько у нас принято разных законов, направленных на борьбу с коррупцией, а где-то все равно появляются лазейки и непонятные схемы, рассуждает председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Зачастую чиновники не умеют правильно пользоваться баснословными суммами, выделяемыми регионам из федерального бюджета на социальные проекты, и это неумение дает нерадивым руководителям лазейку. Полностью искоренить коррупцию невозможно, отмечает Алексей Севастьянов, но искать пути решения надо. Но предложенный Николаем Рассадиным путь сокращения чиновничьего аппарата он считает заблуждением, особенно на фоне дефицита кадров, в том числе настоящих профессиональных чиновников.

«Сократить число чиновников (для борьбы с коррупцией - ред.) - это не решение. Заказчики объектов - это все равно исполнительная власть. И у нас во многих отделах многих людей не хватает. Мы как-то, мне кажется, заигрались с тем, что у нас "много чиновников". А если посмотреть, у нас штатно не хватает огромного количества специалистов в районах, в муниципалитетах, в правоохранительных органах, в полиции. Я думаю, что здесь надо говорить как-то о большем контроле, либо больше доверять полномочия исполнительной власти на местах. Вот если мы будем доверять местным специалистам осваивать строительство дорог или ремонт школ... По крайней мере, мы знаем этих людей, знаем, что они делают здесь работу. Заявляются участники (на госзакупки - ред.), и непонятно, что в их послужном списке. Возможно, в их послужном списке только "левые" схемы».

Коррупция была и будет во все времена, и ошибочно думать, что ею поражена только Россия, отмечает кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. Это не только наша беда, а мировая. Как ее победить, непонятно, но уж точно не путем сокращения чиновничьего аппарата, полагает он, - коррупция берется не оттого, сколько чиновников, а оттого, какие бывают чиновники, подчеркнул Дмитрий Месхиев и назвал еще один очень большой пласт коррупционеров.

«Все привыкли обвинять во всех бедах чиновников. А я бы начал как раз с простых людей, огромное количество которых, например, не платит налоги и считает, что это в порядке вещей. А если не платят налоги, это тоже коррупция. Вот если бы у нас все платили налоги, особенно региональные налоги, и жизнь была бы другая. У нас каждый норовит у государства что-то украсть, и в виде налогов в том числе. Вот это, с моей точки зрения, дичь. Вот это - главная коррупция».

Тот факт, что средства массовой информации сейчас стали намного больше писать о коррупционных преступлениях в эшелонах власти, вовсе не говорит о том, что наша власть и силовые структуры больше пропитаны этим пагубным явлением, чем раньше, отмечает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Что же касается методов борьбы… Чтобы уменьшить коррупцию, нужна политическая воля, четкие, понятные законы. И самое главное — чтобы за совершение преступления следовало неотвратимое наказание. Комментарий Дмитрия Шахова.

«Насколько поражена система власти в стране? Я думаю, что всплески информационных поводов по аресту тех или иных чиновников достаточно часто в нашей стране происходят. Я бы не стал говорить, что этот год какой-то особенный с точки зрения привлечения к уголовной ответственности. И ранее привлекались, в том числе федеральные министры, к уголовной ответственности, возбуждались уголовные дела. Многие сотрудники высокопоставленных правоохранительных органов тоже попали под карающий меч правосудия. Тем не менее, мне кажется, что плохо, когда в нашей стране заменили реальное лишение свободы за коррупционные преступления, сведя всю ответственность к многократным штрафам. Это не уменьшило коррупцию в государстве, как оказалось, и не способствовало этому, а наоборот создало иллюзии, что если чиновник наворует, скроет, то можно просто откупиться и не отправляться в места лишения свободы, где жизнь выглядит совершенно по-иному. Могу сказать, что и расследование коррупционных преступлений - достаточно сложное явление в правоохранительных органах, потому что собрать доказательную базу бывает не так просто. Поэтому сегодняшние варианты, когда были арестованы руководители Министерства обороны РФ, как раз и говорят о том, что, видимо, шла достаточно усиленная работа правительственных органов, которые долго смотрели и опекали коррупционные действия чиновников. И когда уже база была собрана, тогда и появились уголовные дела. Тем более, сегодня могу сказать, что достаточно изощренные способы коррупции появляются в нашем государстве, и так просто «схватить чиновника за руку» не представляется возможным. Поэтому я думаю, что те события, которые сегодня освещаются у нас в средствах массовой информации, это всего лишь то стечение обстоятельств, которое на данный момент сложилось, а не какое-то увеличение числа коррупционных преступлений, совершаемых в системе органов власти, и тем более не повышение, я бы сказал, эффективности работы правительственных органов».

Уж если кого-то и винить в создании непобедимой коррупционной махины, то само государство, убежден экс-начальник УВД по Псковской области, генерал-майор полиции Борис Говорун. А теперь оно с этим явлением борется. Хотя какая уж тут борьба, когда ситуация доведена до безвыходного положения, тупика…

«Это уже не борьба, это безвыходное положение, тупик. Кто его создал? Коррупция. Кто ее выписал в таких масштабах? Она была, конечно, и в советские времена. Я прожил 30 лет при советской власти. Везде было, но не в таких масштабах. А сейчас - чего только не коснулась, каждой сферы деятельности».

Победить коррупцию невозможно — можно только уменьшить ее проявления. С этим фактом согласились все наши сегодняшние эксперты. А вот мнения по поводу путей решения этой проблемы разделились. Одни затрудняются с ответом, другие предлагают сократить число чиновников (меньше чиновников — меньше преступлений), а третьи призывают включить политическую волю и строгость закона. Еще древнеримский поэт Гораций говорил, что «за преступлением следует наказание». Это единственный способ если не победить коррупцию, то хотя бы уменьшить ее проявления.

Татьяна Иванова

Теги: #коррупция #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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