Происшествия

Тело мужчины ищут водолазы в озере Ордово в Невельском округе

Тело мужчины 1957 года рождения искали в озере Ордово в Невельском муниципальном округе 3 и 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области

«3 и 4 ноября спасателями аварийно-спасательной службы области проводились поисково-водолазные работы в Невельском муниципальном округе на озере Ордово по поиску тела гражданина 1957 года рождения», - рассказали в управлении.

Тело не найдено.