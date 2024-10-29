Происшествия

Подростка из Пыталово будут судить за попытку сбыть наркотик при помощи несовершеннолетнего

Несовершеннолетний житель Пыталово предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский районный суд поступило уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Пыталово, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По версии следствия, в августе несовершеннолетний обвиняемый захотел заработать на незаконном сбыте наркотических средств и получил информацию о местонахождении свертка с партией наркотического средства через переписку в интернете. После он попросил своего знакомого, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, забрать сверток и передать его ему для сбыта. Однако того задержали правоохранительные органы, наркотическое средство изъяли.

Судебное заседание назначено на 20 ноября.