Происшествия

Проверку по сообщению о гибели 73-летнего мужчины при пожаре проводят в Острове

В городе Острове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

6 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в квартире жилого дома, расположенного в городе Острове, тела 73-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур.

По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«На территории Псковской области с наступлением холодов участились случаи гибели людей в результате бытовых пожаров. По каждому подобному факту следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний», - отметили в ведомстве.