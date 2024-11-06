Происшествия

Псковича задержали за попытку украсть зарядку

Сотрудники Росгвардии 10 ноября задержали псковича, который совершил кражу из гипермаркета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 22.00 патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в гипермаркете на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего посетителя магазина, который похитил из торгового зала зарядное устройство.

По факту кражи проводится проверка.