Происшествия

Курьера мошенников в Пскове оштрафовали на 40 тысяч рублей

Жителя Пскова привлекли к ответственности за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что 26 марта мужчина, общаясь в Telegram, вступил в сговор с неустановленными лицами.

Злоумышленники неоднократно звонили потерпевшей, представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что её дочь переходила дорогу в неположенном месте и из-за неё якобы пострадала женщина-водитель, которая находится в реанимации, в связи с чем требуются деньги на операцию. Для «урегулирования» данного вопроса потерпевшей предложили передать денежные средства курьеру.

В тот же день курьер, обвиняемый, забрал у женщины пакет с деньгами в сумме 300 тысяч рублей. Позже подсудимый перевёл 297 500 рублей через банк, оставив себе 2 500 рублей.

На суде мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб. Суд признал его виновным и назначил штраф в 40 000 рублей.