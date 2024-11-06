Следователи рассматривают криминальные версии исчезновения великолукского юноши

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Псковской области установили обстоятельства, предшествующие исчезновению подростка из Великих Лук.
Видео: ГТРК «Псков»
Со слов специалистов, подросток отдыхал в компании 5 друзей-одноклассников. Незадолго до произошедшего все выпустились из школы и поступили в вузы. С вечеринки несовершеннолетний Максим Новинский ушел ночью около 3:00 и пропал. До Великих Лук от деревни Немково - 10 километров.
На следующий день после исчезновения к поиску подростка подключились волонтеры.
Чуть позже пять водолазов МЧС исследовали прилегающее к даче озеро Задежи.
На данный момент поиски подростка продолжаются при помощи волонтеров и спецтехники. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения молодого человека.