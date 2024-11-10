Общество

Волонтеры на квадроциклах требуются для поиска пропавшего в Великолукском районе подростка

Волонтеры снова требуются для поиска пропавшего в Великолукском районе подростка Максима Новинского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «След».

Всех, кто готов принять участие, ждут к 10:00 сразу за великолукской деревней Дубрава-2, поворот к памятнику Матвею Кузьмину (в сторону Москва-Риги).

«На повороте к памятнику будет стоять чёрный Renault Logan с включёнными аварийками», - пояснили в отряде.

Координирует волонтёров Марина +79113767676.

«Если к нам готов присоединиться кто-то на квадроциклах, это было бы очень полезно. Есть места, которые недостаточно осмотреть при помощи коптера, требуется сделать это "с земли". Сообщите по указанному телефону или в сообщениях группы о вашей готовности осмотреть местность с квадроциклов, координаты мы укажем», - добавили в отряде.

Напомним, 12 ноября криминалисты проводили дополнительный осмотр дачного участка, где 3-го ноября отдыхал с друзьями 17-летний Максим Новинский, а после исчез.

Напомним, по факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.