Происшествия

Заведующую образовательным учреждением в Пскове обвиняют в мошенничестве

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней заведующей одним из образовательных учреждений города Пскова. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 2 сентября 2021 года заведующая отделением одного из образовательных учреждений города Пскова заключила со своей родственницей фиктивный трудовой договор о принятии последней на должность младшего воспитателя.

В период с 2 сентября 2021 года по 23 августа 2023 года заведующая образовательным учреждением получала от своей фиктивно трудоустроенной родственницы поступающие той в качестве заработной платы денежные средства, похитив таким образом более 420 тысяч рублей бюджетных средств.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.