Происшествия

Крымчанин осужден в Псковской области за госизмену

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области в Себежском районе задержан уроженец Республики Крым, подозреваемый в государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В ходе расследования установлено, что фигурант, находясь на территории Республики Крым в период с августа по декабрь 2022 года, осуществлял фотографирование и видеосъёмку личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооружённых сил Российской Федерации.

С использованием специального программного обеспечения фигурант определял координаты расположения указанных объектов. Полученные сведения были переданы Вооружённым силам Украины и Службе безопасности Украины, что является иной помощью иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». Расследование проводилось следственным подразделением УФСБ России по Псковской области. Фигурант был признан виновным и приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.