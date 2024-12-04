Происшествия

Житель Острова ударил бывшую девушку и попал под суд

Прокуратура города Пскова направила в суд уголовное дело в отношении жителя Острова, которого обвиняют в избиении своей знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Накануне конфликта женщина попросила у своего бывшего сожителя, проживающего в Острове, чтобы он повесил карниз в ее квартире, на что он согласился.

5 сентября мужчина, приехав из Острова к своей бывшей возлюбленной, выполнил необходимые работы, после чего девушка пригласила гостя за стол. В ходе распития спиртных напитков бывшая пара стала вспоминать события совместно прожитых лет, в результате чего между ними произошла ссора.

Мужчина, находясь в непосредственной близости от потерпевшей, сидящей на диване, ударил ее ладонью по лицу. Женщина получила перелом и кровоподтек. Теперь обидчику грозит наказание до 3 лет лишения свободы.