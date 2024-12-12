Происшествия

Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма, который играл за ведущие российские и европейские клубы и был выбран во втором раунде драфта НБА в 2013 году, был найден мёртвым в бизнес-отеле в центре Москвы.

Фото: «Чемпионат»

Рядом с телом спортсмена обнаружили телефон, на заставке которого был номер певицы Анны Седоковой с просьбой позвонить ей, пишут «Известия».

По мнению экспертов мира баскетбола, причиной смерти могли стать проблемы в личной жизни. 9 декабря стало известно о разводе спортсмена с певицей Анной Седоковой. Ранее, 21 октября, стало известно, что певица официально подала на развод со своим третьем мужем — Янисом Тиммой. Заявление певицы о расторжении брака поступило 16 октября в судебный участок мирового судьи №150, относящийся к Северо-Западному округу столицы. О намерении развестись Анна Седокова рассказала 7 сентября.

Отношения пары были сложными: ссоры, расставания, примирения. Янис Тимма тяжело переживал разрыв и не скрывал своих эмоций. В его социальных сетях появлялись публикации и трансляции, в которых он говорил о своей боли и даже упоминал о суицидальных мыслях.

За несколько часов до смерти Тимма опубликовал историю, в которой поздравил Седокову с днём рождения.

В последние годы Янис Тимма переживал спортивный спад. Певица Анна Седокова, по мнению некоторых, приносит несчастье в жизнь мужчин. Её первый муж, экс-капитан футбольного киевского «Динамо» и сборной Белоруссии по футболу Валентин Белькевич, также умер молодым, но своей смертью.