Происшествия

На восемь лет в тюрьму отправится 61-летний печерянин за убийство знакомого

61-летнего жителя Печорского муниципального округа лишили свободы за убийство знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что в июле мужчина в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, возникших во время распития спиртного, четыре раза ударил знакомого в область жизненно важных органов, от полученных ран тот скончался на месте преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы.