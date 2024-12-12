Происшествия

Пустошанин нарушил установленные ограничения и получил условный срок

Житель Пустошкинского района привлечен к уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об административном надзоре (часть 2 статьи 314.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что мужчина, ранее судимый за преступления против собственности, поставлен на учет по месту жительства в полиции, за ним установлен административный надзор с ограничением в виде обязательной явки один раз в месяц в органы внутренних дел для регистрации.

За истекший период 2024 года мужчина допускал неоднократные факты несоблюдения установленных ограничений, а в октябре при очередном нарушении установленного ограничения мужчина совершил административное правонарушение, посягающего на общественный порядок.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по части 2 статьи 314.1 УК РФ и с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 8 месяцев.