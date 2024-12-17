Происшествия

Жилой дом горел в Бежаницком округе

В 13:10 вчера, 17 декабря, поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Амшага Бежаницкого муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

К ликвидации пожара привлекали 6 специалистов и 2 единицы техники.

В МЧС напомнили псковичам, что нельзя перекаливать печь и оставлять ее без присмотра. Для раннего обнаружения возгорания необходимо установить в жилье автономный пожарный извещатель.