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Обвиняемый в фальсификации доказательств псковский адвокат лишился свободы

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Следственного отдела ОМВД России по Псковскому району Самвела Манукяна, обвиняемого в фальсификации доказательств по уголовному делу следователем и покушении на незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Судом установлено, что Самвел Манукян, являясь заместителем начальника СО ОМВД России по Псковскому району, сфальсифицировал протокол следственного эксперимента и протокол осмотра предметов, приобщил данные процессуальные документы к материалам уголовного дела в отношении гражданина с целью его последующего освобождения от уголовной ответственности.

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С учетом личности виновного, наличия ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, суд по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил обвиняемому наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на срок 2 года.