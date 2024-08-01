Происшествия

Обвиняемый в фальсификации доказательств псковский адвокат останется под стражей до 28 октября

В Псковском районном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Следственного отдела ОМВД России по Псковскому району Самвела Манукяна. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Его обвиняют в совершении двух преступлений: фальсификация доказательств по уголовному делу следователем (часть 2 статьи 303 УК РФ) и покушение на незаконное освобождение от уголовной ответственности (часть 3 статьи 30, статья 300 УК РФ).

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал предъявленное обвинение в совершении указанных преступлений. Подсудимый полностью признал свою вину.

Поскольку мера пресечения в виде заключения под стражу истекает 7 августа 2024 года, сторона защиты заявила ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под домашним арестом, указав на возможность аренды отдельного жилого помещения для этих целей.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена на 3 месяца, по 28 октября включительно.