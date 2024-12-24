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Жительницу Гдовского района оштрафовали за оскорбление соседки

30.12.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

40-летняя жительница Гдовского района привлечена к административной ответственности за оскорбление (часть 1 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что жительница района в ходе ссоры со своей соседкой, находясь в подъезд многоквартирного дома унизила ее честь и достоинство в неприличной форме.

С учетом позиции прокуратуры мировой судья судебного участка № 3 Гдовского района признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 5.61 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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