Происшествия

Жительницу Гдовского района оштрафовали за оскорбление соседки

40-летняя жительница Гдовского района привлечена к административной ответственности за оскорбление (часть 1 статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что жительница района в ходе ссоры со своей соседкой, находясь в подъезд многоквартирного дома унизила ее честь и достоинство в неприличной форме.

С учетом позиции прокуратуры мировой судья судебного участка № 3 Гдовского района признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 5.61 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.