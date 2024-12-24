Происшествия

Несудимый житель Гдовского района наказан за неуплату алиментов своему ребенку

Ранее не судимый житель Гдовского района осужден за неуплату средств на содержание ребенка без уважительной причины (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В суде установлено, что подсудимый, являясь родителем, подвергнутым административному наказанию по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, не исполнил решение Гдовского районного суда об уплате алиментов.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработка в доход государства 5% ежемесячно.

Приговор суда вступил в законную силу.