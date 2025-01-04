Происшествия

Бородатый мужчина пропал в пушкиногорской деревне Петровское

46-летний Александр Крылов пропал в деревне Петровское Пушкиногорского муниципального округа. С 30 декабря 2024 его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «Лиза Алерт»

Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы темного цвета с сединой, голубые глаза. Носит бороду и усы.

Одет был в черную дутую куртку в клетку, темные штаны и черные берцы.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)219-69-26, 8-800-700-54-52 или 112.