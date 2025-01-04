Происшествия

Два случая возгораний из-за неосторожного обращения с огнем зарегистированы в регионе

За прошедшее 4 января в регионе зарегистрированы два возгорания, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 18:25 на улице Труда в многоквартирном жилом доме в подъезде сгорела детская коляска, огнем повреждена пластиковая труба на площади 0,1 квадратных метра.

Ранее сообщалось о ликвидации возгорания на улице Советской Армии в Пскове 4 января.

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В 17:03 в Великих Луках на Октябрьском проспекте огнем поврежден контейнер на площади один квадратный метр.