Происшествия

Главный онколог России предупреждает о мошенничестве с клиническими испытаниями онковакцины

Генеральный директор национального медицинского исследовательского центра радиологии и главный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн предупредил об угрозе мошенников, рассылающих приглашения поучаствовать во втором этапе клинических испытаний онковакцины «Энтеромикс». Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«В последнее время нам поступают сообщения о мошеннической активности в Telegram. Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во втором этапе клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс". Злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора», - говорится в сообщении.

Врач заявил, что все этапы участия в клинических исследованиях, а также консультации центра являются бесплатными. Каприн отметил, что сотрудники НМИЦ никогда не связываются с пациентами лично через мессенджеры или социальные сети, пишет ТАСС.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить наших пациентов от мошенников. Оставайтесь бдительными и проверяйте информацию только через официальные источники», - добавил он.